Курйозності додає і те, що президент РФ оголив свої "пізнання" у світі сучасних технологій на просвітницькому марафоні "Нове знання".

Президент Росії Володимир Путін поспілкувався зі школярами, один з яких його епічно підставив. Дитина попросила політика підписатися на його YouTube-канал, де він розповідає про очищення Байкалу від сміття. Однак Путін зовсім не зрозумів прохання і показав всі свої "пізнання" в області сучасних технологій.

Це сталося під час просвітницького марафону "Нове знання", в рамках якого Путін зустрівся зі школярами. Захід транслювався на YouTube.

Сама зустріч отримала чимало критики. Школярі задавали Путіну завчені напам'ять питання, які навряд чи цікавлять дітей. Сам же президент РФ вміло виставляв все в позитивному для себе світлі та не втрачав жодної можливості себе похвалити. Захід проходив досить напружено, школярі помітно нервували, часто виникали незручні паузи.

Найменший учасник зустрічі розповів Путіну про забруднення Байкалу і попросив президента РФ підписатися на його YouTube-канал. Максимально просте і зрозуміле прохання сильно спантеличило політика.

"А що, що потрібно підписати? Єгор, що треба підписати? Підписати що потрібно? Я не зрозумів, що я повинен підписати?", - Путін буквально тараторив від подиву.

Хлопчик пояснив президенту РФ, що YouTube - це соціальна мережа. При цьому в залі чітко чувся сміх, та й сам школяр не стримував посмішку.

Читайте такожДві російських Школярки намагалися втекти до Фінляндії, щоб не йти на навчанняТільки після пояснення Путін зрозумів, що означає "підписатися на канал" і заявив, що подумає про прохання дитини. У коментарях до трансляції користувачі глумляться над російським президентом і радять йому перестати ганьбитися і нарешті почати "знайомство" з інтернетом.

Так, поки президент України активно веде соціальні мережі та спілкується з українцями через інтернет, російський президент насилу уявляє, що таке YouTube.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що інший школяр на цій же зустрічі підловив Путіна на "історичному проколі".

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Автор: Поліна Кузенко