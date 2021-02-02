Ідею місцеві мешканці не підтримали.

Російський туроператор запропонував громадянам екскурсійний тур 23 лютого – у день скорботи за депортованими у 1944-му за наказом Сталіна чеченцями й інгушами – і поплатився.

Пропозицію відвідати Чечню 23 лютого у Facebook виклала чеченська чиновниця Еліна Батаєва.

Читайте такожНеповага до Кадирова: чеченця змусили вибачитися за протигаз проти коронавірусу (відео)

У чотириденний спецназ-тур включені: екскурсії, стрільби, альпійська підготовка тощо.

Ідею місцеві мешканці не підтримали.

«Ідея хороша, але те, що дата пов’язана з трагедією чеченців та інгушів, дуже погано …» / «І ідея погана. Можна було це організувати в інший день, якщо вже прибуток хвилює більше, ніж пам’ять».

«Дивна ідея. 23 лютого – день трауру для всього чеченського народу. Невже це комусь невідомо?»

«Це знущання? Взагалі з глузду з’їхали»

Чиновниця відреагувала на купу критики спробою виправдатися.

«Ми розуміємо, що для нас цей день скорботи та вшановуємо разом з усіма. Тому що наші бабусі й дідусі, дядьки й тітки були вислані та помирали. Але не треба забувати, що є багато інших національностей, для яких цей день несе зовсім інше значення. Проявіть толерантність», – закликала Батаєва.

Що відомо про депортацію чеченців та інгушів

Депортація чеченців та інгушів — злочин сталінізму, операція з депортації чеченців та інгушів силами НКВС з території Чечні до Середньої Азії та Казахстану. В радянських джерелах мала назву операція «Чечевиця».

Виселення було почате 23 лютого о 5:00 в більшості районів, за винятком високогірних населених пунктів. Було відправлено 180 ешелонів із загальною кількістю переселенців 493269 осіб. В дорозі проходження народилося 56 немовлят, померли 1272 людини. До лікувальних установ направлено 285 хворих.

За ходом виселення чеченців та інгушів стежив особисто Й. Сталін. На його ім'я Берія посилав секретні телеграми. 29 лютого він доповів Сталіну про успішне завершення депортації більше ніж 400 тисяч осіб. 1 березня написав Сталіну про арешт 1016 «антирадянських елементів з-поміж чеченців та інгушів».

На нових місцях переселенці опинилися без засобів для існування і житла. Лише в перші місяці депортації чеченців загинуло понад 200 тисяч людей.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН