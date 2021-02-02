Російський туроператор запропонував громадянам екскурсійний тур 23 лютого – у день скорботи за депортованими у 1944-му за наказом Сталіна чеченцями й інгушами – і поплатився.
Пропозицію відвідати Чечню 23 лютого у Facebook виклала чеченська чиновниця Еліна Батаєва.
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У чотириденний спецназ-тур включені: екскурсії, стрільби, альпійська підготовка тощо.
Ідею місцеві мешканці не підтримали.
«Ідея хороша, але те, що дата пов’язана з трагедією чеченців та інгушів, дуже погано …» / «І ідея погана. Можна було це організувати в інший день, якщо вже прибуток хвилює більше, ніж пам’ять».
«Дивна ідея. 23 лютого – день трауру для всього чеченського народу. Невже це комусь невідомо?»
«Це знущання? Взагалі з глузду з’їхали»
Чиновниця відреагувала на купу критики спробою виправдатися.
«Ми розуміємо, що для нас цей день скорботи та вшановуємо разом з усіма. Тому що наші бабусі й дідусі, дядьки й тітки були вислані та помирали. Але не треба забувати, що є багато інших національностей, для яких цей день несе зовсім інше значення. Проявіть толерантність», – закликала Батаєва.
Що відомо про депортацію чеченців та інгушів
- Депортація чеченців та інгушів — злочин сталінізму, операція з депортації чеченців та інгушів силами НКВС з території Чечні до Середньої Азії та Казахстану. В радянських джерелах мала назву операція «Чечевиця».
- Виселення було почате 23 лютого о 5:00 в більшості районів, за винятком високогірних населених пунктів. Було відправлено 180 ешелонів із загальною кількістю переселенців 493269 осіб. В дорозі проходження народилося 56 немовлят, померли 1272 людини. До лікувальних установ направлено 285 хворих.
- За ходом виселення чеченців та інгушів стежив особисто Й. Сталін. На його ім'я Берія посилав секретні телеграми. 29 лютого він доповів Сталіну про успішне завершення депортації більше ніж 400 тисяч осіб. 1 березня написав Сталіну про арешт 1016 «антирадянських елементів з-поміж чеченців та інгушів».
- На нових місцях переселенці опинилися без засобів для існування і житла. Лише в перші місяці депортації чеченців загинуло понад 200 тисяч людей.
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