Автомобіль ремонту вже не підлягає / скріншот з відео
У Росії ремонтники взялися за ремонт водонапірної вежі, але в результаті вежа впала і розчавила їх автомобіль.
Відповідними кадрами поділився Телеграм-канал Baza.
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"Епічна спроба ремонту водонапірної башти у Тверській області. Ремонту не вийшло, вежі більше немає. Машини ремонтників, до речі, теж", - йдеться в повідомленні.
На момент падіння в "УАЗі" нікого не було. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Однак автомобіль ремонту вже не підлягає.
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