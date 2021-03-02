На момент падіння в автомобілі нікого не було.

У Росії ремонтники взялися за ремонт водонапірної вежі, але в результаті вежа впала і розчавила їх автомобіль.

Відповідними кадрами поділився Телеграм-канал Baza.

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"Епічна спроба ремонту водонапірної башти у Тверській області. Ремонту не вийшло, вежі більше немає. Машини ремонтників, до речі, теж", - йдеться в повідомленні.

На момент падіння в "УАЗі" нікого не було. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Однак автомобіль ремонту вже не підлягає.

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Автор: Денис Прядко