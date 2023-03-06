Недолугий фейк викрили російські опозиційні журналісти.

В РФ заявили про спробу "замаху" на олігарха, одного з ідеологів "русской весны" 2014 року Костянтина Малофєєва. Однак ФСБшники самі й "спалили" власний фейк.

Як пише Thе Insider, автомобіль олігарха нібито замінували. Момент замінування нібито навіть зафіксували камери відеонагляду. На них видно, як невідомий підкладає щось під автомобіль Малофєєва. Сапери ФСБ розміновували автівку із застосуванням робота.

Втім, є кілька нюансів. По-перше, заміновують автівку, припарковану на узбіччі, а розміновують - у підземному гаражі. Навряд чи автівка могла вціліти, подолавши такий шлях із вибухівкою. Як з'ясували журналісти, річ у тім, що "заміновували" один автомобіль, а нібито розміновували - зовсім інший.

Відео дня

У підземному гаражі стоїть Mercedes Maybach W222 з емблемою Maybach на задній стійці кузова. В Mercedes, який "замінували", емблеми нема.

"Замах" на Малофєєва

У понеділок, 6 березня, ФСБ РФ звинуватила Україну в спробі здійснення замовного вбивства голови ради директорів групи компаній "Царгород" Костянтина Малофєєва.

Спецслужба оголосила про запобігання замаху на чиновника і виявила в спробі його вбивства "український" слід, провівши паралель зі смертю дочки ідеолога "русского мира" Дар'ї Дугіної. Його авто нібито також замінували.

На інцидент також відреагувала сама "жертва" замовного вбивства Малофєєв. У своєму Telegram він написав, що ніякі погрози не змусять його відмовитися від "щирої патріотичної позиції".

Вас також можуть зацікавити новини: