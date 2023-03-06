Спецслужба оголосила про запобігання замаху на російського мільярдера спонсора "русского мира" Костянтина Малофєєва.

ФСБ РФ звинуватила Україну в спробі здійснення замовного вбивства голови ради директорів групи компаній "Царгород" Костянтина Малофєєва. Раніше з особливим проханням з приводу ліквідації деяких членів російського суспільства до агентів ФСБ звернувся лідер РФ Володимир Путін.

Спецслужба оголосила про запобігання замаху на чиновника і виявила в спробі його вбивства "український" слід, провівши паралель зі смертю дочки ідеолога "русского мира" Дар'ї Дугіної. Кажуть, що до авто Малофєєва було також прикріплено вибуховий пристрій, як і у випадку зі смертю Дар'ї, пише Медуза та інші російські ЗМІ.

"Терористичний акт планувалося здійснити шляхом підриву саморобного вибухового пристрою, прикріпленого під автомобіль Малофєєва", - заявили в ФСБ.

Відповідальність за спробу ліквідації Малофєєва ФСБ поклала на главу Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна. Там підкреслили, що він діяв під контролем СБУ. Також Капустіну "приписали" диверсію, яка сталася 2 березня на території Брянської області.

На інцидент також відреагувала сама "жертва" замовного вбивства Малофєєв. У своєму Telegram він написав, що ніякі погрози не змусять його відмовитися від "щирої патріотичної позиції".

"У відповідь на численні стурбовані дзвінки друзів і знайомих повідомляю: слава Богу, зі мною все гаразд. Ніхто не постраждав. Сподіваюся, винні у вбивстві Даші Дугіної будуть нарешті розкриті і заарештовані", - додав він.

Костянтин Малофєєв - російський бізнесмен-мільярдер, який відомий своєю прокремлівською позицією й підтримкою Володимира Путіна. Також він є одним з головних спонсорів філософії "русского мира". До його групи впливу входить компанія "Ростелеком" (він є власником акцій), група компаній "Царгород", а також телеканал "Царгород ТВ".

Смерть Дар'ї Дугіної й випадок в Брянській області

Нагадаємо, що 21 серпня 2022 року в Підмосков'ї підірвали джип батька Дар'ї Дугіної ідеолога "русского мира" Александар Дугіна. На момент інциденту в авто перебувала Дарина, вона загинула на місці.

Пізніше російські силовики провели власне розслідування інциденту і звинуватили в замовному вбивстві Дугіної 43-річну громадянку України Наталію Вовк. У ФСБ повідомили, що Вовк разом зі своєю 12-річною дочкою під прикриттям українських спецслужб у червні заїхала на територію Росії для того, щоб здійснити теракт.

Зі свого боку влада України заявляла, що Київ не має відношення до смерті Дугіної, і що її вбивство - підсумок внутрішніх чвар в самій Росії.

Також нещодавно ФСБ спробувала звинуватити Україну в організації диверсії на території Брянської області. 2 березня спецслужби РФ заявили про проникнення української ДРГ на прикордонні населені пункти Сушани та Любечани (Климовський район Брянської області). Повідомлялося про озброєну групу з 50 осіб, яка взяла в заручники автобус й навіть вбила дитину.

Пізніше відповідальність за інцидент взяв на себе Російський добровольчий корпус, який очолює 38-річний росіянин Денис Капустін (у 2017 році він переїхав на територію України). Він створив організацію у 2022 році. Вона знаходиться в підпорядкуванні інтернаціонального легіону територіальної оборони України територіальних сил оборони України Збройних сил України.

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