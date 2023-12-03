До книги увійшли цитати про те, що смерть на війні нібито змиває усі гріхи з людини.

Російська православна церква (РПЦ) випустила книгу із військовою пропагандою про службу в армії, "ворогах Росії" та відпущення гріхів за смерть на війні.

На сайті видавництва Московської патріархії збірка під назвою "Жити – Батьківщині служити" розміщена у розділі "Дитячі книжки". В інструкції написано, що вислови, що увійшли до книги, "вчать тому, як потрібно ставитися до батьківщини", "налаштовують на військові будні і зміцнюють волю до перемоги".

"Кожна душа нехай буде підкорена вищій владі, бо немає влади не від Бога; існуюча ж влада від Бога встановлена. Тому той, хто противиться владі, противиться Божому встановленню", - йдеться в одній з цитат.

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У книзі наводиться і висловлювання преподобного Макарія Оптинського про те, що не варто боятися помирати на війні, оскільки ці люди отримають прощення гріхів.

РПЦ підтримує війну

Як повідомляв УНІАН, керівник Російської Православної церкви Патріарх Кирило заявив, що російська армія воює в Україні "за майбутнє" Росії. Він закликав росіян об'єднатися і відкласти внутрішні розбіжності, щоб у них була сила, якої будуть боятися ті, хто "мріє про розорення російської землі". Кирило обіцяв росіянам відпущення гріхів за "принесення себе в жертву" на війні в Україні.

Проти Кирила ввели санкції Великобританія, Канада, Сполучені Штати Америки, Україна, Австралія і Нова Зеландія. Також йому заборонено в'їзд до Литви.

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