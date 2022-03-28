Лише 16% підприємців не помітили змін, які позначилися б на їхньому бізнесі.

У більшості представників малого і середнього бізнесу Росії, після повномасштабного вторгнення на територію України, в березні 2022 року впали обсяги продажів.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на результати опитування, проведеного аналітичним центром Національного агентства фінансової інформації (НАФІ).

"Більше половини російських підприємців – 54% – відзначили, що обсяги продажів в їхніх компаніях знизилися (серед представників мікробізнесу 65% відзначили зниження обсягів продажів). Це призвело до необхідності скорочувати поточні витрати – на це пішли 83% компаній", – повідомив "Інтерфаксу" представник НАФІ в понеділок.

Відзначається, що найпоширенішим заходом щодо скорочення витрат в компаніях стало зниження витрат на IT, рекламу і маркетинг (це зробили 37% компаній). За цим слідує скорочення штату (23%), скорочення зарплати (16%), Повна або часткова відмова від оренди офісу (16%), переведення співробітників на віддалений формат роботи (15%). Лише 16% підприємців не помітили змін, які позначилися б на їхньому бізнесі.

Найчастіше про відсутність змін говорять представники середнього бізнесу (37%), і компанії, що працюють на ринку більше 10 років (22%).

Відзначається, що опитування було проведено в березні, було опитано 500 представників малого і середнього бізнесу всіх основних галузей економіки у всіх федеральних округах РФ. В якості респондентів виступали власники бізнесу, перші особи компаній та індивідуальні підприємці.

Як повідомляв УНІАН, після повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України багато країн і зарубіжні компанії ввели жорсткі санкції проти РФ. Їхні наслідки вже починають відчувати на собі прості росіяни і місцевий бізнес.

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