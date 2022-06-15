Дефіцит харчового картону для пакування вплинув на стабільність постачання продуктів.

На тлі західних санкцій у Росії виникла серйозна проблема з виробництвом картону. Російським компаніям нема в що упаковувати свою продукцію.

Про це пише російський "Коммерсантъ".

Представники "Союзмолока", яке об'єднує компанії Danone, PepsiCo, "Экониву", "Молвест" та інші, запропонували комітету Держдуми з аграрних питань розподіляти картон між виробниками, включаючи Tetra Pak, "Ламбумиз", "Стерекс Пак", "Молопак", "Промпак".

За словами гендиректора "Союзмолоко" Артема Бєлова, інформація про прогнозовані обсяги виробництва картону дозволить планувати діяльність і домовлятися з покупцями.

Проблема з виробництвом картону для пакування виникла після введення п'ятого пакета санкцій ЄС. Дефіцит картону поки що становить приблизно 30%.

Російські виробники картону випускають продукцію нижче якості, яка не витримує вимог щодо термінів зберігання продукції. При цьому деякі продукти не можна перевести на інші види пакування через технології виробництва.

Як раніше повідомляв УНІАН, після введення п'ятого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії під обмеження потрапила продукція шведського виробника пакування Tetra Pak. У компанії є своє виробництво в РФ, але йому необхідні імпортні пакувальні матеріали і компоненти.

Tetra Pak намагалася офіційно повернутися на російський ринок під виглядом надання дітям "гуманітарну допомогу у вигляді продуктів". Річ у тому, що компанія виробляє сім з десяти видів пакування. У свою чергу Національна рада з питань торгівлі Швеції відмовила пакувальному гігантові.

Всього станом на 26 травня з РФ пішли 1033 міжнародні компанії, а ще 430 вже призупинили діяльність в країні-агресорі. Водночас 582 компанії продовжують працювати в Росії, фінансуючи війну в Україні та заробляючи "криваві" гроші.

Вас також можуть зацікавити новини: