Компанія виробляє сім з 10 упаковок для молока і соків.

Пакувальному гіганту Tetra Pak заборонили ввозити на територію Російської Федерації свою продукцію. Національна рада з питань торгівлі Швеції прийняла дане рішення в рамках п'ятого пакета санкцій Європейського Союзу, прийнятого 8 квітня.

Про це повідомляє газета Dagens Nyheter.

Відзначається, що Tetra Pak виробляє сім з 10 упаковок для молока і соків. У зв'язку з цим компанія попросила у влади Швеції зробити виняток і дозволити експорт продукції в РФ, щоб надати дітям "гуманітарну допомогу у вигляді продуктів".

Крім того, в компанії заявили, що відмова від російського ринку може не принести той результат, на який розраховують на Заході, тому що Росія отримає "доступ до технологій, яких вона зараз не має".

"Те, що заявила компанія Tetra Pak, і вивчення справи в цілому не показує з достатньою силою, що експорт і доставка необхідні з гуманітарних причин", - йдеться у відповіді на прохання Tetra Pak.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міжнародна робоча група з санкцій проти Росії оновила дані по компаніях, які покинули російський ринок. За їхніми підрахунками, з РФ пішли 1033 міжнародні компанії, а ще 430 вже призупинили діяльність в країні-агресорі. Водночас 582 компанії продовжують працювати в Росії, фінансуючи війну в Україні та заробляючи "криваві" гроші.

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