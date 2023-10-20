Скандальний політик заявив, що останнім часом його розлютили три новини.

Екс-президент РФ, заступник секретаря Радбезу Дмитро Медведєв знову відзначився дивними заявами про те, що "світ продовжує котитися в глибоку прірву", а винні у цьому США.

Цій темі Медведєв присвятив окрему публікацію у своєму Телеграм-каналі. За його словами, "приймаються рішення, які явно свідчать не лише про незворотний ментальний розлад їх носіїв, а й про втрату залишків совісті". За його словами, ці рішення "значущі і дрібні, але кричать про хворобу всього суспільства".

Потім Медведєв все ж уточнив, про які рішення йдеться. З'ясувалося, що істерику кремлівського блазня викликали три новини.

Відео дня

"Байден назвав "розумною інвестицією" гроші, які мають бути витрачені на смерть інших людей далеко від США. Йдеться про придбання додаткової зброї на десятки мільярдів для України та Ізраїлю. Київський режим ухвалив рішення про заборону УПЦ, відсікаючи православних від колиски материнської церкви. Міністр внутрішніх справ Франції, анітрохи не сумніваючись, засуджує відомого футболіста за пости на підтримку Палестини. Новини різні, але вони свідчать про прискорене гниття самої тканини західного суспільства", - заявив Медведєв.

На цьому божевільні конвульсії Медведєва не закінчилися. Він вирішив окремо прокоментувати кожну з трьох новин та пояснити, чому вони його так вразили.

За його словами, заява Байдена - "це за межею добра та зла". Він заявив, що ця новина нібито демонструє філософію державного життя США протягом століть.

Забороні УПЦ Медведєв присвятив більше уваги та тексту. На його переконання, це рішення - "брудна політика, густо замішана на кокаїні та сатанізмі", а винен у всьому президент Володимир Зеленський.

"Адже Зеленський не просто виродок без роду та племені. Не просто манкурт, який забув і свою, і чужу історію. Він тремтить від бажання влади клоун-Франкенштейн, створений на втіху замовникам і готовий віддати їм не тільки своє тіло для тілесних втіх, а й запросто знищити християнство на рідній землі", - заявив Медведєв.

Щодо ситуації з футболістом, який підтримав Палестину, Медведєв заявив, що його покарали за "вихід за буйки ідеологічного тренду".

"Результат таких заяв очевидний. Інтифада буде вічно. Церква відродиться, але через кров та страждання громадянської війни. А кількість поставленої зброї рано чи пізно перейде у якість. Уламково-фугасні, кумулятивні, запальні та об'ємно-детонуючі заряди перетворяться на ядерні заряди", - підсумував божевільний блазень.

Інші заяви Медведєва

Дмитро Медведєв - топ-блазень Кремля, який ледь не щодня видає дивакуваті "сенсації" та погрози. 30 липня він заявив, що Росії "довелося б" піти на використання ядерної зброї, якби наступ України вдався і вона звільнила захоплені Росією території.

Медведєв не вперше прямо погрожує застосувати ядерну зброю. Наприклад, у березні він "застерігав" Україну від спроб деокупувати Крим. Пізніше він заявляв, що перспектива ядерної війни зростає з кожним днем.

Вас також можуть зацікавити новини: