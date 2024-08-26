Унаслідок прильоту по Шебекіно, поранення дістали два громадянина РФ.

Нібито українські БПЛА зробили спробу атакувати об'єкти у Волгоградській та Бєлгородській областях.

Про це повідомляє телеграм-канал обласної адміністрації. "У Єланському районі внаслідок падіння уламків двох БПЛА пошкоджено житловий будинок і дві нежитлові будівлі. Жертв і постраждалих немає", - повідомив губернатор області Андрія Бочарова.

Крім того, дрони знову прилетіли в місто Шебекіно Бєлгородської області. Місцевий губернатор Гладков повідомив про приліт і 2 поранених. Він традиційно звинуватив в обстрілі ЗСУ.

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Нагадаємо, сьогодні дрони атакували аеродром "Енгельс", на якому базуються Ту-95. За даними росЗМІ, під час відбиття нальоту українських дронів, нібито один врізався у висотний будинок у сусідньому Саратові, ще один влучив у дах будинку в Енгельсі, і його уламки пошкодили 20 машин.

"Бавовна" в Шебекіно

10 серпня місто Шебекіно Бєлгородської області зазнало обстрілу, внаслідок якого постраждало троє людей, було пошкоджено лінію електропередачі, через що частина міста залишилася без світла.

"ЗСУ знову завдають ударів по місту Шебекіно. За попередньою інформацією, постраждали три мирні жителі", - написав тоді Гладков.

Нібито внаслідок прямих влучань снарядів загорілися два приватні будинки й один комерційний об'єкт, пошкоджено фасади та скління в трьох багатоквартирних будинках і одному соціальному об'єкті.

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