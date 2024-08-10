Також губернатор області заявив про трьох постраждалих. Частина міста сидить без світла.

Місто Шебекіно Бєлгородської області зазнало обстрілу, внаслідок якого є троє постраждалих, пошкоджено лінію електропередачі (ЛЕП), через що частина міста залишилася без світла.

З такою заявою виступив губернатор області В'ячеслав Гладков. "ЗСУ знову завдають ударів по місту Шебекіно. За попередньою інформацією, постраждали троє мирних жителів", - написав Гладков у телеграм-каналі.

Нібито в результаті прямих влучань снарядів загорілися два приватні будинки і один комерційний об'єкт, пошкоджено фасади і вікна в трьох багатоквартирних будинках і одному соціальному об'єкті.

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Шебекіно: новини

20 травня російські літаки скинули чотири авіабомби на місто Шебекіно Бєлгородської області. Постраждалих унаслідок "позаштатних сходжень" боєприпасів нібито не було. У Шебекіно знайшли три авіабомби. ФАБ-500 впала біля будинку на Ржевському шосе не спричинила пошкоджень. Другу авіабомбу, ФАБ-250, виявили в передмісті Шебекино і нібито знищили. Ще одну ФАБ-500 виявили на вулиці Машинобудівників. Унаслідок її падіння було пошкоджено фасад будинку, паркан і вікна.

Схожий інцидент повторився 13 червня. Тоді у жителів Шебекино вибуховою хвилею вирвало віконні рами і вибило скло.

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