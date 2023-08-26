Топ-пропагандистка РФ навела кілька дивних аргументів на користь того, чому демократія в Америці "не працює".

Топ-пропагандистка РФ Маргарита Симоньян "атакувала" американську демократію дивними аргументами в ефірі на росТБ після того, як її будинок ледь не протаранив БПЛА.

Журналістка вступила в дискусію з американським оглядачем Майклом Бомом і заявила, що для Росії демократія в США "пахне дуже погано".

В ефірі НТВ Бом згадав про те, що в 90-х у РФ була надія на те, щоб стати демократичною державою і затриматися у "Великій сімці": "При Єльцині вона (Росія - УНІАН) увійшла в "G - 8", але ненадовго", - заявив він.

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Це спровокувало реакцію Симоньян. Вона назвала США державою, в якій активно практикується смертна кара, а також дорікнула Америці тим, що це "країна поліцейських".

"Переплюнули за останні сто років вас тільки СРСР при Сталіні й Німеччина при Гітлері за кількістю ув'язнених на душу населення", - заявила Симоньян.

Також вона натякнула, що в США немає свободи слова, оскільки кандидати від третіх партій при президентських виборах не допускаються до дебатів на телебаченні.

"Слухати лекції, як пахне демократія? У вас вона пахне дуже погано, Майкл!",- заявила пропагандистка.

Пєсков зник після заяви про вибори у РФ

Нагадаємо, раніше через заяву про вибори на території РФ у "немилість" Путіна потрапив його прес-секретар Дмитро Пєсков.

Чиновник в коментарі NYT на початку серпня вказав, що вибори президента в Росії - це скоріше не про "демократію", а про "дорогу бюрократію". Також він висловив упевненість в тому, що на наступних виборах 90% підтримки голосів виборців отримає Путін. Пізніше Пєсков заявив, що його слова не так інтерпретували журналісти і зник з публічного простору РФ. Востаннє його бачили на брифінгу 4 серпня.

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