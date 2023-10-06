25 вересня глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео, на якому його син б'є в СІЗО жителя Волгограда Микиту Журавеля, заарештованого за спалення Корану.

П'ятнадцятирічному синові Рамзана Кадирова Адаму, який побив у СІЗО заарештованого за спалення Корану Микиту Журавеля, присвоїли звання Героя Чечні. Про це повідомив депутат Держдуми Адам Делімханов.

Він назвав сина Кадирова "яскравим прикладом виключно грамотної, всебічно освіченої і цілеспрямованої молодої людини".

"З юних років він виявляв лідерські та організаторські якості, завжди прагнув до власного розвитку і ніколи не витрачав час даремно", - сказав Делімханов.

Він також відзначив "особливі успіхи" Адама Кадирова в спорті: за його словами, підліток здобув "ряд яскравих і беззастережних перемог в рамках престижних турнірів зі змішаних єдиноборств", проявивши себе "як справжній воїн".

"Переконаний, що Адам принесе величезну користь своєму народу і країні, буде вірно і невідступно служити інтересам Вітчизни", - додав Делімханов.

Побиття людини сином Кадирова - подробиці

25 вересня глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео, на якому його син б'є в СІЗО жителя Волгограда Микиту Журавеля, заарештованого за спалення Корану. У коментарі до ролика Керівник Республіки заявив, що пишається вчинком Адама.

Відео викликало широкий суспільний резонанс, проте правоохоронні органи відмовилися розслідувати те, що трапилося. Поліція Грозного заявила, що Адаму Кадирову 15 років і у нього не настав вік кримінальної відповідальності.

Вас також можуть зацікавити новини: