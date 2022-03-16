Вони дивуються, чому нібито "українські" ракети потрапляють в їхні будинки, якщо по новинах кажуть, що вся військова інфраструктура в Україні розвалена.

Користувачі соцмереж з РФ активно обговорюють вибухи російських снарядів на російській території, про які намагається замовчувати влада.

Як зауважила українська блогерка Олена Степова, в Ростовській області все частіше і частіше відбуваються події, які влада вже не в змозі приховувати від населення.

"Спочатку тут говорили на всі гучні вибухи і воронки замість будинків у селах - фейк. Місце падіння швидко оточували і оголошували - фейк. Будь-який гучний звук - фейк. Реактивна ракета, що летить небом, - фейк. Загиблі мирні жителі внаслідок падіння військового вертольота з детонацією снарядів - фейк. Згорілий ІЛ з військовим вантажем на аеродромі в Таганрозі від попадання "Калібру", що прилетів з Бєлгорода - фейк", - зазначає вона.

Були і спроби пов'язувати "катаклізми" з українськими військовими, які начебто обстріляли російські населені пункти, вказує Степова. Водночас російські пропагандисти зосереджували свої зусилля на тому, що переконати росіян, що "російські війська без втрат звільнили всю територію України".

У росіян почали виникати питання: "Як ракета прилетіла, якщо в новинах кажуть, що вся військова інфраструктура в Україні розвалена?".

У місцевих спільнотах в соцмережах вони обговорюють коментарі влади і заспокійливі публікації в ЗМІ. Очевидці звіряють наявну інформацію у них про вибухи і ставлять під сумнів заяви влади, про що свідчать скриншоти, зроблені Оленою Степовою.

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