Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини «Супутник V», що підтверджують, що вона безпечна і ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася.

Президент Росії Володимир Путін назвав російську вакцину від коронавірусу найкращою у світі й зажадав почати масову вакцинацію у РФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на нараді з урядом РФ в режимі відеозв'язку.

Читайте такожНа білому коні: якутський шаман оголосив про новий похід на Москву (відео)

«Це абсолютно очевидно, ми й раніше так вважали, а зараз це практика показує - вона (вакцина - УНІАН), я думаю, що взагалі найкраща у світі, і жодні інші препарати подібного роду такого рівня захисту і такого ступеня безпеки не демонструють», - сказав Путін.

За його словами, це «безперечний успіх» російських фахівців, і тепер потрібно зрозуміти, як це діятиме в умовах «множинності штамів», для чого «потрібні глибокі дослідження».

«Нам потрібно переходити від масштабної такий до масової вакцинації, і я прошу мати це на увазі, готувати відповідну інфраструктуру. Слава Богу, вакцина наша не потребує для транспортування якихось незвичайних умов, як мінус п'ятдесят, мінус сімдесят. У нас все набагато простіше і ефективніше працює. Це можна зробити. Тому прошу вас вже з наступного тижня приступати вже до масової вакцинації всього населення і вибудувати відповідний графік цієї роботи так, як це у нас відбувається щодо інших захворювань, наприклад, грипу», - сказав він.

Що відомо про російську вакцину

У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу - «Супутник V». Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують, що вона безпечна і ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.

6 січня харківська компанія «Біолік» подала заявку до Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України на реєстрацію вакцини «Супутник V».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Роман Цимбалюк