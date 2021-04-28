Хлопець вдарився головою об асфальт і помер.

Російський 23-річний блогер Степан Морков загинув на зйомках нового відео для соцмережі TikTok.

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За задумом, хлопець повинен був забратися на півтораметровий постамент з рулонів туалетного паперу, а його 24-річний друг Олександр Іванов на автомобілі проїхати крізь цю гору. Передбачалося, що Морков спокійно приземлиться на землю, але «все пішло не так».

«Хлопець зачепився за дах машини, кілька разів перекрутився в повітрі та вдарився головою об асфальт. Від отриманих травм він помер на місці», - йдеться в повідомленні.

Другого учасника трагічних зйомок затримали та відпустили під підписку про невиїзд.

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Автор: Катерина Шварц