Російський 23-річний блогер Степан Морков загинув на зйомках нового відео для соцмережі TikTok.
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За задумом, хлопець повинен був забратися на півтораметровий постамент з рулонів туалетного паперу, а його 24-річний друг Олександр Іванов на автомобілі проїхати крізь цю гору. Передбачалося, що Морков спокійно приземлиться на землю, але «все пішло не так».
«Хлопець зачепився за дах машини, кілька разів перекрутився в повітрі та вдарився головою об асфальт. Від отриманих травм він помер на місці», - йдеться в повідомленні.
Другого учасника трагічних зйомок затримали та відпустили під підписку про невиїзд.
Увага! Фото не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним та неповнолітнім!
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