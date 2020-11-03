У селищі Мирний Благоварського району Республіки Башкортостан 9-місячне немовля на смерть затиснуло в саморобній колисці.
Про це повідомляється на сайті ДТРК «Башкортостан».
Читайте такожУ Росії батьки часником і святою водою "виганяли бісів" із сіна (відео)
За даними телеканалу, немовля застрягло головою в ліжечку в ніч на 30 жовтня. Його затиснуло між бічною основою і бортом конструкції. Дитині здавило шию, вранці його тіло виявила мати і викликала швидку.
Порушено кримінальну справу за статтею 109 КК РФ («Заподіяння смерті з необережності»). Дитячу колиску вилучили для експертизи. Проводиться перевірка житлово-побутових та соціальних умов проживання сім'ї.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Російська вчителька пояснила, чому вбила 4-річного сина
- У Росії жінка викинула з четвертого поверху двох дочок і намагалася накласти на себе руки
- У Росії мати викинула труп немовляти в річку
- Росіянка втопила дочку у ванній за наказом "голосів" в голові
- У Росії школярка народила дитину і сховала її в морозилці
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram