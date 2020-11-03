Голову немовляти затиснуло між бічною основою і бортом конструкції.

У селищі Мирний Благоварського району Республіки Башкортостан 9-місячне немовля на смерть затиснуло в саморобній колисці.

Про це повідомляється на сайті ДТРК «Башкортостан».

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За даними телеканалу, немовля застрягло головою в ліжечку в ніч на 30 жовтня. Його затиснуло між бічною основою і бортом конструкції. Дитині здавило шию, вранці його тіло виявила мати і викликала швидку.

Порушено кримінальну справу за статтею 109 КК РФ («Заподіяння смерті з необережності»). Дитячу колиску вилучили для експертизи. Проводиться перевірка житлово-побутових та соціальних умов проживання сім'ї.

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Автор: УНІАН