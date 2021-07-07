Деякі захворювання, такі як ВІЛ-інфекція, проявляються в організмі тільки через півроку.

У Москві бездомний встромив шприц у росіянина після відмови в милостині.

Про це повідомляє "Комсомольська правда".

Москвич повертався додому з роботи і дорогою зайшов в магазин. На виході до нього підійшли бездомні і почали випрошувати гроші. Чоловік проігнорував їх прохання.

"Тоді тримай щеплення", - почув на свою адресу потерпілий.

Після цих слів він відчув біль у спині, дотягнувся до місця удару і витягнув шприц.

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За його словами, бездомні після нападу сховалися у дворах. В цей час їх знайти не вдалося.

Чоловік звернувся до медиків і здав аналізи на можливі інфекції. На цей час лікарі не виявили ніякого зараження, але попередили пацієнта, що деякі захворювання, такі як ВІЛ-інфекція, проявляються в організмі через півроку.

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Автор: Денис Прядко