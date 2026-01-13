У 2026 році середня вартість смартфонів зросте майже на 25%: що відбувається

Компанії змушені підвищувати вартість продукції через різке подорожчання ключових компонентів смартфонів.

Джерела прогнозують несприятливі зміни на ринку смартфонів у 2026 році. Згідно з даними інсайдера Ice Universe, середня вартість нових моделей може зрости в середньому на 25%.

Виробники змушені підвищувати вартість продукції через різке подорожчання компонентів пам'яті. За даними галузевих дослідників, вартість мобільної оперативної пам'яті LPDDR підскочила більш ніж на 70%, а ціни на NAND-пам'ять збільшилися майже на 100% в порівнянні з минулим роком.

Для виробників тиск на собівартість зріс до критичного рівня. Зростання витрат змушує виробників робити складний вибір: урізати характеристики нових моделей, жертвувати маржею або перекладати додаткові витрати на покупців. У багатьох випадках бренди вдаються відразу до декількох з цих заходів.

Відео дня

Боротьба за поставки загострилася настільки, що навіть Apple, яка має значний вплив на ринку, змушена заздалегідь бронювати обсяги, укладаючи довгострокові контракти безпосередньо з виробниками чіпів. При цьому нові договори будуть вже за "новими прайсами", що може спричинити зростання цін як на нові пристрої, так і на ті, що вже продаються.

На тлі цих змін користувачі можуть зіткнутися не тільки з підвищеними цінами на нові смартфони, але й інших пристроїв, що залежать від пам'яті – наприклад, ноутбуків і SSD. Аналітики попереджають, що ситуація зі зростанням цін може зберігатися ще пару років, поки виробництво не збільшить обсяги і не стабілізується попит.

Ціни на ПК-комплектуючі теж продовжують зростати: після оперативної пам'яті та SSD наступними подорожчають блоки живлення та кулери. Основною причиною називають збільшення вартості сировини – насамперед міді та срібла.

УНІАН розповідав, що комплект оперативної пам'яті на 64 ГБ вже коштує як новий MacBook Air. Причому ще в жовтні цей набір взагалі продавався втричі дешевше.

Вас також можуть зацікавити новини: