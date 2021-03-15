На заході Москви, на вулиці Барклая знайшли тіло школярки зі слідами укусів собаки.
Про це повідомляє столична прокуратура.
"Прокуратура Москви організувала перевірку", - йдеться в повідомленні.
За інформацією прокуратури, 14-річна дівчинка прийшла до свого 15-річного знайомого, вночі підлітки були вдома без дорослих. У квартирі також були дві собаки бійцівської породи.
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У повідомленні відомства уточнюється, що за результатами перевірки за наявності підстав буде розглянуто питання про вжиття заходів прокурорського реагування.
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