За інформацією прокуратури, 14-річна дівчинка прийшла до свого друга, у якого вдома були собаки бійцівської породи.

На заході Москви, на вулиці Барклая знайшли тіло школярки зі слідами укусів собаки.

Про це повідомляє столична прокуратура.

"Прокуратура Москви організувала перевірку", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, 14-річна дівчинка прийшла до свого 15-річного знайомого, вночі підлітки були вдома без дорослих. У квартирі також були дві собаки бійцівської породи.

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У повідомленні відомства уточнюється, що за результатами перевірки за наявності підстав буде розглянуто питання про вжиття заходів прокурорського реагування.

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Автор: Денис Прядко