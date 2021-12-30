Селище наповнили багатоповерхівками, але каналізацію так і не побудували.

Чиновники в Челябінській області дозволили побудувати селище, але забули про інфраструктуру. Тепер всі каналізаційні стоки "ховають" за місцевою птахофабрикою біля кладовища.

Відповідне відео оприлюднив Telegram-каналі Mash.

"Елітне селище Рощино знаходиться в мальовничому місці біля річки Зюзелга та Ужівського бору. У 90-х там стояло всього кілька будинків, але адміністрація вирішила заробити на пейзажах: селище наповнили багатоповерхівки. Тільки про інфраструктуру не подумали: фекалії з каналізації зливали прямо в річку. Через це в реліктовому бору зіпсувався грунт та померли дерева", - йдеться в повідомленні.

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"Якийсь час на вимоги забивали, поки нещодавно знову не піднявся шум - пригрозили перевіркою. Асенізатори включили турборежим і тепер працюють цілодобово коштом бюджету. Нечистоти ховають за місцевою птахофабрикою й недалеко від кладовища в надії, що ніхто не помітить, проблема вирішиться сама", - зазначено в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, якутський скульптор Михайло Боппосов, який прославився "гнойовою творчістю", зліпив до нового 2020 року величезний новорічний Щур, присвячену символу прийдешнього року - білому щуру.

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