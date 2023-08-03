До липня 2023 року лише одного разу в історії сучасної Росії частка таких документів була вище - в січні 1999 року.

Президент Росії Володимир Путін почав масово видавати секретні укази після заколоту ПВК "Вагнер". У липні частка таких документів досягла 62%, що стало рекордом за весь час його правління.

Видання "Медіазона" вивчило список указів глави держави. Всі вони пронумеровані по порядку від початку року. Пропущений номер свідчить про те, що указ був секретним. Відразу 12 таких документів були підписані з 27 по 31 липня - це максимальний показник за весь час війни з Україною.

До липня 2023 року лише одного разу в історії сучасної Росії частка таких документів була вище - в січні 1999 року. Тоді було засекречено 64% указів. Загалом 2023 рік став лідером за кількістю непублічних розпоряджень, їх кількість склала 48% від усіх підписаних Путіним указів.

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Зазначається, що секретні укази нерідко пов'язані з нагородженням учасників бойових дій, в тому числі посмертно. На самому початку російської агресії у березні 2022 року частка секретних указів сягала 54%, тепер вона піднялася ще вище на тлі масштабного українського контрнаступу.

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