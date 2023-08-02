Для цього Держдума прийняла поправки, що дозволяють губернаторам створювати свої військові структури.

В РФ бійцям тероборони Бєлгородської області і загонам добровільної народної дружини Курської області видали зброю. У Кремлі заявили, що "все здійснюється строго відповідно до законодавства".

Як повідомляє ТАСС, добровольцям, які вступили в територіальну самооборону прикордонного регіону, видали автомати, протидронові рушниці і автомобілі УАЗ. Тероборона Бєлгородської області налічує близько трьох тисяч осіб.

Загонам добровільної народної дружини Курської області теж видадуть зброю.

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"Протягом декількох місяців ми опрацьовували питання забезпечення створених загонів добровільної народної дружини бойовою зброєю. Сьогодні я можу сказати, що механізм знайдений. Перша партія [зброї] вже надійшла на базу. Найближчим часом збільшимо кількість зброї до 300 одиниць", - заявив губернатор Курської області Роман Старовойт.

Видачу зброї бійцям тероборони прокоментував Дмитро Пєсков. За його словами, "все здійснюється строго відповідно до законодавства" і "у зв'язку з обстановкою, яка є на землі в цьому прикордонному регіоні".

Ситуація в РФ - подробиці

Наприкінці 2022 року російська влада створила в межуючій з Україною Бєлгородській області загони ТРО. У них було запропоновано вступати людям, які не можуть бути призвані в армію, але мають бойовий досвід і бажання "в разі необхідності встати на захист свого рідного дому і своєї сім'ї".

В Орловській області Російської Федерації, яку від України відокремлюють Брянська і Курська області, заговорили про створення загонів територіальної оборони.

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