Розгорнутий на звалищі комплекс призначений для боротьби з низьколетючими цілями у малому радіусі, тобто з безпілотниками.

У Москві російські військові розгорнули додатковий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" на поверхні законсервованого сміттєвого полігону "Салар'єво". Про це повідомляє The Insider.

Видання зазначає, що раніше там вже була розміщена РЛС, а тепер з'явилися додаткові об'єкти: вагончики для військових, каністри з паливом і, мабуть, боєприпаси для зенітного ракетно-гарматного комплексу.

"Періодично військові оператори переводять ЗРПК в бойове положення, це видно по обертанню радара і руху зенітних гармат", – йдеться в повідомленні.

Територія полігону "Салар'єво" являє собою рекультивовану гору сміття і вважається найбільшим подібним полігоном в Європі. За даними журналістів, російські військові використовують звалище для розміщення своїх об'єктів з лютого. Першою там з'явилася мобільна РЛС розвідки і цілевказівки П-18-2 "Прима", призначена для виявлення, ідентифікації та супроводу повітряних цілей.

"Цікаво, що в лютому–травні "Прима" працювала майже без перерв, а з настанням літа її все частіше бачать вимкненою", – зазначає видання.

ППО навколо Москви

У січні російська армія почала спішно зміцнювати систему ППО навколо і в самій Москві. Справа дійшла до того, зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" на автомобільному шасі почали встановлювати прямо на дахах адміністративних будівель.

Також комплекси ППО почали встановлювати поблизу заміських резиденцій Володимира Путіна.

Слід зазначити, що "Панцир-С1" призначений для боротьби з повітряними цілями в малому радіусі, тобто особливо для боротьби з безпілотниками.

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