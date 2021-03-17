За словами анестезіолога, він кликав на допомогу охорону, але ніхто не прийшов.

У Москві група з 15 людей напала на 27-річного анестезіолога через сережку у вусі.

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Зазначається, що лікар разом з друзями пішов в кіно до ТЦ «Місто» в районі Лефортово та на виході з розважального центру зустрів групу незнайомців.

За словами медика, на нього напали 15 чоловіків «азіатської зовнішності». Спочатку вони стали з'ясовувати, чому його друг яскраво одягнений та яку релігію сповідує.

«Я намагався зупинити конфлікт і відвести друга в сторону, але мені не давали. Потім вони помітили у мене в вусі сережку, стали нас ображати та погрожувати. Я кликав на допомогу охорону, але ніхто не прийшов», - розповів лікар.

Він спробував викликати поліцію та дістав телефон, проте його вирвали з рук. При спробі повернути смартфон зав'язалася бійка.

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Автор: УНІАН