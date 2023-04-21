Студенти також отримали велику кількість повісток.

У російській столиці військкомати почали робити облоги на призовників. Як повідомляє проект "Идите лесом", котрий допомагає росіянам ухилятися від мобілізації, москвичів намагаються затягнути на війну силоміць.

У одному з випадків до молодика в дім прийшли поліцейські, одягнули наручники і повезли у військкомат.

"Заявили, що він у розшуку два роки, хоча не проходив медогляд у військкоматі та збирав медичні довідки на відстрочку. 5-6 поліцейських одягли на нього наручники та відвезли у військкомат. Там він подав на АЦС (альтернативна цивільна служба – УНІАН): начебто заяву прийняли, але забрали паспорт і пригрозили карним злочином. Потім забрали на збірний пункт. Там забрали телефон, мабуть, і не пустили швидку, коли йому стало погано", - передає слова знайомої цього молодика "Идите лесом".

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Також роздача повісток проводилася у гуртожитках навчальних закладів. Їх отримали студенти другого-четвертого курсів.

"За словами одного з них, кімнатами ходили коменданти гуртожитку та просили підійти до адміністративної кімнати, де черговий комендант роздавав повістки "на заходи, пов'язані із закликом на військову службу", - йдеться в повідомленні The Moscow Times.

При цьому, ці студенти раніше вже приносили до військкоматів документи про відстрочку та всі інші необхідні папері.

Призов до армії у Росії: актуальне

14 квітня стало відомо, що Володимир Путін підписав закон про електронні повістки всім військовозобов’язаним РФ. У Держдумі повідомляли, що нове рішення не змінить старих правил відстрочки.

За ігнорування цих повісток передбачена система покарань. У тому числі у разі повторної неявки до військкомату через 20 днів заборонять керувати транспортом, укладати угоди з нерухомістю, реєструвати ІП та оформлювати кредити.

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