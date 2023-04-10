За ігнорування повісток росіянам заборонять виїжджати з країни.

Держдума Російської Федерації планує узаконити електронні повістки, прирівнявши їх до паперових. При цьому за ігнорування повісток росіянам загрожують різні покарання.

Як пише російське видання "РБК", відповідні поправки розглянуть 11 квітня 2023 року. Паперові та електронні повістки матимуть однакову юридичну силу.

Російська влада пропонує зберегти паперові повістки та сповіщення через роботодавця. Також там мають намір запровадити сповіщення рекомендованими поштовими відправленнями та їх дублювання в електронному вигляді.

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Водночас призовники, які вдають, що не отримують повісток, зобовʼязані під час наступного призову добровільно з'явитися до військкомату протягом двох тижів. В іншому випадку він за цифровим підписом військового комісара отримає повідомлення про обмеження на виїзд із країни.

У разі повторної неявки до військкомату росіянам за 20 днів заборонять керувати транспортом, укладати угоди з нерухомістю, реєструвати ІП та оформлювати кредити.

Мобілізація в Росії

Про так звану часткову мобілізацію в Росії оголосив президент РФ Володимир Путін наприкінці вересня 2022 року. Вже незабаром її нібито офіційно скасували, проте призов триває дотепер.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, що мобілізаційний ресурс РФ становить близько 10 млн. Підготовленого резерву – 1,5 млн осіб. Він також прокоментував інформацію про те, що росіяни намагатимуться призвати 400 тисяч осіб. За його словами, план реалістичний, але забезпечити цих солдатів не буде чим.

Крім того, аби поповнити величезні втрати російських окупаційних військ в Україні, в РФ можуть схвалити достроковий випуск курсантів військових вишів. 29 квітня запланований достроковий випуск студентів у низці міст.

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