У російському Щелково вночі загорівся місцевий військкомат. Це вже другий за рахунком підпал.
Про це пише Baza.
Невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю у вікно військкомату, після чого в будівлі сталася пожежа.
На опублікованих очевидцями фото видно, як з будівлі піднімається дим.
За даними "Baza", це вже друга спроба підпалу Щелковського військкомату. Перший раз напад стався у травні.
За даними російських ЗМІ, після початку мобілізації в Росії підпалили вже не менш як 20 військових комісаріатів.
Мобілізація в Росії
21 вересня Путін у відповідь на поразку своїх військ під Харковом і діри, що утворилась на північно-східній ділянці фронту, оголосив часткову мобілізацію в Росії.
У Міноборони РФ планували призвати до 300 тисяч російських військовослужбовців. Але коли в ЗМІ почала з'являтися інформація, що новобранців перекидають без підготовки на передову, мобілізація сповільнилася.
Крім того, російські чоловіки в перші дні часткової мобілізації масово покидали РФ, виїжджаючи до Грузії, Казахстану і т. д.
На думку західних експертів, хід примусової мобілізації тимчасово призупинять, щоб звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову.
Раніше ті ж аналітики відзначали, що в рамках осіннього призову до боїв проти ЗСУ окупанти можуть примусово залучити мешканців Херсонської та Запорізької областей.