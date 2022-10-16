Невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю у вікно військкомату.

У російському Щелково вночі загорівся місцевий військкомат. Це вже другий за рахунком підпал.

Про це пише Baza.

Невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю у вікно військкомату, після чого в будівлі сталася пожежа.

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На опублікованих очевидцями фото видно, як з будівлі піднімається дим.

За даними "Baza", це вже друга спроба підпалу Щелковського військкомату. Перший раз напад стався у травні.

За даними російських ЗМІ, після початку мобілізації в Росії підпалили вже не менш як 20 військових комісаріатів.

Мобілізація в Росії

21 вересня Путін у відповідь на поразку своїх військ під Харковом і діри, що утворилась на північно-східній ділянці фронту, оголосив часткову мобілізацію в Росії.

У Міноборони РФ планували призвати до 300 тисяч російських військовослужбовців. Але коли в ЗМІ почала з'являтися інформація, що новобранців перекидають без підготовки на передову, мобілізація сповільнилася.

Крім того, російські чоловіки в перші дні часткової мобілізації масово покидали РФ, виїжджаючи до Грузії, Казахстану і т. д.

На думку західних експертів, хід примусової мобілізації тимчасово призупинять, щоб звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову.

Раніше ті ж аналітики відзначали, що в рамках осіннього призову до боїв проти ЗСУ окупанти можуть примусово залучити мешканців Херсонської та Запорізької областей.

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