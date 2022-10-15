Відповідні заходи вжили, зокрема, в російській столиці.

У зв'язку з частими нападами на військкомати, їхній захист посилили у низці міст Росії.

Про це повідомив депутат Держдуми Росії Олександр Хінштейн.

"У низці міст, зокрема, в Москві, біля будівель військкоматів дислоковані групи затримання позавідомчої охорони Росгвардії. Крім того, по всій країні – вони включені в маршрути патрулювання екіпажів ОВО (позавідомча охорона Росгвардії – УНІАН)", – написав він.

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За словами Хінштейна, вже мали місце затримання зловмисників на місці злочину.

"Наприклад, при спробі кинути пляшку із запальною сумішшю", – розповідає він.

Атаки на військкомати в Росії

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в РФ на тлі гострої нестачі живої сили для ведення війни проти України оголосили часткову мобілізацію. ЗМІ повідомляли про плани призвати на війну 1-1,2 мільйона осіб, за офіційною інформацією метою було призвати 300 тисяч осіб із запасу. Насправді ж росіян призивали і не придатних за станом здоров'я, і таких, що ніколи раніше не служили.

Крім того, як зазначала британська розвідка, середній рівень особистого спорядження мобілізованих росіян ще нижче, ніж був у бідно забезпечених військ, розгорнутих раніше. 14 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що ця мета вже майже досягнута і скоро мобілізацію буде завершено.

Після оголошення мобілізації росіяни влаштовували нечисленні акції протесту, тисячами залишали країну (повідомляли про виїзд до мільйона осіб в перші дні). Також з тих пір почастішали напади на військкомати і воєнкомів.

Наприклад, на початку жовтня 11-класниця закидала "коктейлями Молотова" військкомат в Казані, 29 вересня спалахнув військкомат у Новосибірську.

26 вересня у військкоматі Усть-Ілімська Іркутської області відкрили вогонь, був поранений співробітник приймальної комісії. А в середині жовтня в Приморському краї РФ знайшли мертвим військового комісара.

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