У постраждалої по тілу гематоми та синці.

Житель Краснодару посеред вулиці жорстоко побив дівчину. Агресію викликала її зачіска.

За даними Telegram-канал "Краснодар край", чоловік накинувся на дівчину, повалив на асфальт та жорстоко побив. Йому не сподобалася її зачіска в стилі ірокез.

"У Краснодарі 20 січня на вулиці Ставропольській "чоловік" пристав до зачіски дівчини. Мовляв не подобається, як виглядає, і з його слів вона його налякала", - йдеться в повідомленні.

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На допомогу постраждалій прийшли перехожі. В результаті у побитої залишилися гематоми і синці.

Як раніше повідомляв УНІАН, у російському Єкатеринбурзі жінка вбила трьох своїх дітей. Жертвами 37-річна росіянки стали п'ятимісячна дівчинка і два хлопчики у віці 10 і 15 років. Коли жінку знайшли, вона лежала на тілах дітей, яких задушила дротом.

У записці чоловікові вона написала, що вони"вражені бісом, блудом і гординею". За словами сусідів, з квартири часто доносилися молитви.

Родичі відзначають, що чоловік жінки був "жорсткою людиною", який обмежував її спілкування з іншими членами сім'ї. Через це, вважають вони у росіянки могло статися помутніння розуму.

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