Полум'я поширилося на території площею близько 1 тисячу квадратних метрів.

У Російській Федерації сталася чергова пожежа. Загорівся торговий центр в Краснодарському краї — полум'я охопило площу розміром близько 1 тисячі квадратних метрів.

Такою інформацією поділилися росЗМІ з посиланням на МНС Росії. Інцидент стався в станиці Тбіліській Краснодарського краю. Загорівся торговий центр "Вега", проте причину пожежі встановити не вдалося.

У прес-службі МНС Росії повідомили, що до гасіння вогню залучили 18 одиниць техніки і 63 рятувальників. Полум'я нібито вдалося локалізувати і загасити, тому з місця інциденту нікого не евакуювали. Постраждалих немає, хоча в Росії часто так говорять під час схожих подій.

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Пожежі на території РФ: остання інформація

Сьогодні, 25 грудня, рашисти повідомили про вибухи на аеродромі в Курській області. "Бавовна" потрапила на камери спостереження, проте офіційні причини інциденту не повідомлялися. При цьому жителі регіону розповідали про "роботу ППО" і "звуки грози".

У Мурманську на базі постачання "Фактор" спалахнула масштабна пожежа. Полум'я охопило площу розміром 500 квадратних метрів.

Вчора згорів будинок престарілих в Кемерово. Інцидент забрав життя 20 з 26 мешканців. Причиною пожежі назвали несправний обігрівач або піч, яку не погасили на ніч.

На початку цього тижня загорівся російський крейсер "Адмірал Кузнєцов", який знаходиться на ремонті в Мурманську.

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