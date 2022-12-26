У записці родичам жінка розповіла про "Апокаліпсис", про те, що "в містах багато бісів, а її діти вже в раю".

У російському Єкатеринбурзі жінка вбила трьох своїх дітей. У записці чоловікові вона написала, що вони "уражені бісом, блудом і гординею".

Жертвами 37-річна росіянки стали п'ятимісячна дівчинка і два хлопчики віком 10 і 15 років, пишуть "Комсомольська правда" і телеграм-канал Shot. Коли жінку знайшли, вона лежала на тілах дітей, яких задушила дротом.

Повідомляється, що в одній із записок жінка повідомила, що серйозно хвора і не може передати нікому дітей на піклування "у такий важкий час".

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В іншій записці, відправленій родичам, росіянка розповіла про "Апокаліпсис, що наступив", про те, що "в містах багато бісів, а її діти вже в раю".

"Мені довелося вбити дітей, тому що я вмираю від біса полуденного. У тебе оселився Сатана. Сини уражені бісом, блудом і гординею. Доньку вкусив змій-спокусник", - йдеться в записці.

Подробиці особи жінки поки встановлюються. Зокрема, поки не відомо, ким вона працювала. За словами сусідів, із квартири часто доносилися молитви.

"Батько дітей - колишній силовик. Працював у структурі, що відповідає за обіг наркотиків. Три роки тому вийшов на пенсію", - розповідають знайомі родини.

Родичі відзначають, що чоловік жінки був "жорсткою людиною", і обмежував її спілкування з іншими членами сім'ї. Через це, вважають вони у росіянки могло статися помутніння розуму.

Місцеві силовики порушили кримінальну справу за статтею про вбивство двох і більше малолітніх. Найближчим часом на жінку чекає психіатрична експертиза. У житлі росіянки знайшли багато ікон, через що з'явилося припущення, що вона могла перебувати в секті.

Вбивства в Росії

Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії чоловік на ґрунті конфлікту жорстоко убив двох дітей жінки, у якої винаймав кімнату. Дівчаток 9 і 14 років він скинув з 8 поверху.

В іншому випадку студент жорстоко вбив 14-річну дівчину, яка відмовила йому в поцілунку. Тіло підлітка знайшла мати.

Також у РФ "тепло зустріли" чоловіка, який воював в Україні. Той знайшов собі випадкових знайомих і вирішив пити з ними горілку. В результаті окупанта вбили, розчленували і викинули в сміттєвий бак.

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