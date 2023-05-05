Російське Мінцифри опублікувало проект постанови про створення реєстру військовозобов'язаних до кінця 2023 року, але через кілька хвилин його видалили.
Відповідно до документа, електронний реєстр військового обліку може бути створений в період з 1 липня до 31 грудня 2023 року.
Поступове введення реєстру в експлуатацію передбачається на другому етапі протягом усього 2024 року.
На третьому, заключному етапі, який почнеться 1 січня з 2025 року, Міноборони Росії почне його повноцінне використання.
Через кілька хвилин після публікації, коли про документ написали в тому числі державні ЗМІ, він пропав з сайту. Тепер при спробі зайти за посиланням виникає напис "помилка сервера".
Електронні повістки в РФ - деталі
Міноборони РФ пропонує закріпити введені електронні повістки у Положенні про призов на службу. Якщо норму приймуть, оосійські військкомати зможуть збирати дані про призовників самостійно – через сервіс "Держпослуги", медичні інформаційні системи і так далі.
У Кремлі побоються, що введення електронних повісток може перешкодити запланованим "рекордним результатам" Володимира Путіна на виборах в 2024 році.
Російських призовників прямо в повістках почали залякувати "обмежувальними заходами". Тут мається на увазі можливість заборонити залишати країну в разі неявки до військкомату.