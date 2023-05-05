Відповідно до документа, електронний реєстр військового обліку може бути створений в період з 1 липня до 31 грудня 2023 року.

Російське Мінцифри опублікувало проект постанови про створення реєстру військовозобов'язаних до кінця 2023 року, але через кілька хвилин його видалили.

Відповідно до документа, електронний реєстр військового обліку може бути створений в період з 1 липня до 31 грудня 2023 року.

Поступове введення реєстру в експлуатацію передбачається на другому етапі протягом усього 2024 року.

Відео дня

На третьому, заключному етапі, який почнеться 1 січня з 2025 року, Міноборони Росії почне його повноцінне використання.

Через кілька хвилин після публікації, коли про документ написали в тому числі державні ЗМІ, він пропав з сайту. Тепер при спробі зайти за посиланням виникає напис "помилка сервера".

Електронні повістки в РФ - деталі

Міноборони РФ пропонує закріпити введені електронні повістки у Положенні про призов на службу. Якщо норму приймуть, оосійські військкомати зможуть збирати дані про призовників самостійно – через сервіс "Держпослуги", медичні інформаційні системи і так далі.

У Кремлі побоються, що введення електронних повісток може перешкодити запланованим "рекордним результатам" Володимира Путіна на виборах в 2024 році.

Російських призовників прямо в повістках почали залякувати "обмежувальними заходами". Тут мається на увазі можливість заборонити залишати країну в разі неявки до військкомату.