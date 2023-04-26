У повістці червоним шрифтом написано, що в разі неявки до військкомату будуть введені "обмежувальні заходи".

Російських призовників прямо в повістках почали залякувати "обмежувальними заходами". Тут мається на увазі можливість заборонити залишати країну в разі неявки до військкомату.

Такою інформацією поділилося видання The Moscow Times. Журналісти опублікували фото з повісткою, яку отримав призовник в Санкт-Петербурзі. На ній стоїть червона печатка з написом: "У разі неявки у військовий комісаріат у встановлений термін щодо вас будуть введені обмежувальні заходи".

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін підписав закон про створення єдиного реєстру військового обліку. Він передбачає можливість розсилати електронні повістки чоловікам призовного віку.

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За неявку до військкомату росіян будуть обмежувати в правах — забороняти виїжджати за кордон, водити автомобіль і здійснювати операції з нерухомістю. Обмеження можуть накласти, навіть якщо людина не знала, що йому прийшла повістка.

Електронні повістки в Росії: остання інформація

Як повідомили у британській розвідці, електронні повістки дозволять кремлівському режиму тиснути на "ухильників", які раніше уникали їх отримання в паперовому вигляді. Для цього і були придумані різноманітні обмеження.

Перші електронні повістки почали розсилати 20 квітня в Санкт-Петербурзі. Однак поки це робиться в тестовому режимі.

Російський правозахисник і опозиційний політик Марк Фейгін вважає, що чоловіків в РФ намагаються силою загнати у військкомати, адже вони уникають мобілізації. Інформація про реальний стан справ на фронті розходиться і всі починають розуміти, наскільки високі шанси загинути в Україні.

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