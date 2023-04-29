Міноборони зможе отримувати інформацію про призовників з різноманітних баз даних.

Міноборони РФ пропонує закріпити введені напередодні електронні повістки у положенні про призов на службу. Якщо норму приймуть, російські військкомати зможуть збирати дані про призовників самостійно - через сервіс "Госуслуги", медичні інформаційні системи тощо, пише "Дождь".

Пропонується встановити, що призовники отримують повістки про виклик до військкомату рекомендованим листом або у форматі електронної повістки через "Госуслуги". При цьому електронна повістка буде вважатися врученою відразу після того, як з'явиться в особистому кабінеті росіянина. А розсилатися такі повістки будуть автоматично.

"Формування і розсилка цих повісток здійснюється військовими комісаріатами в автоматизованому режимі з урахуванням графіків роботи призовних комісій", – йдеться в документі з пропозиціями Міноборони РФ.

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Крім того, встановлюється, що одержувачам електронної повістки з дня її вручення забороняється виїзд з РФ. За неявку до військкомату загрожують інші обмежувальні заходи.

Електронні повістки в Росії

Раніше цього місяця російський диктатор Володимир Путін підписав прийнятий Держдумою РФ закон про запровадження реєстру військовозобов'язаних та електронні повістки, що вручаються через сервіс "Госуслуги". До 20 квітня в Санкт-Петербурзі почалася розсилка електронних повісток в тестовому режимі.

Такий порядок вручення повісток не тільки спрощує для російської влади боротьбу з ухилянтами, але й допомагає організувати незаконний призов жителів окупованих територій на війну проти України.

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