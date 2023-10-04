Сьогодні стало відомо, що поліцейські в Грозному перевіряли сина Кадирова у зв'язку з жорстоким побиттям Микити Журавльова.

Чеченська поліція завершила перевірку правомірності дій Адама Кадирова - 15-річного сина лідера Чечні Рамазана Кадирова, який 25 вересня потрапив у скандал через побиття громадянина РФ Микити Журавльова, який відбуває покарання в СІЗО.

Туди Журавльова в червні посадили за звинуваченням у спаленні Корану. Сьогодні видання Baza повідомило, що "наступником" Кадирова зайнялася поліція в Грозному. Однак така перевірка, очікувано, закінчилася для 15-річного Адама "відсутністю вердикту". Йому не можуть закидати кримінальну відповідальність через "малолітство", уточнили росЗМІ.

"МВС винесло відмову в порушенні кримінальної справи. Річ у тім, що Адаму Кадирову 15 років, тобто у нього ще не настав вік кримінальної відповідальності: за законом за подібні злочини відповідальні особи, які досягли шістнадцяти років", - пише Baza.

Відзначається, що поліція Чечені зареєструвала скаргу про завдавання тілесних ушкоджень Микиті Журавльову, що знаходиться в грозненському СІЗО-1, 18 серпня. 21 серпня в СК Чечені зі скаргою звернувся Іван Матвєєв, проте у своїй заяві він просив порушити справу проти співробітників СІЗО, які пустили сторонніх людей до Журавльова. "У своїй заяві він нічого не написав про Адама Кадирова", - вказує росЗМІ.

Кадиров виклав у мережу відео з побиттям Журавльова

25 вересня лідер Чечні Рамзан Кадиров виклав у мережу "подвиг" свого 15-річного сина Адама, який відвідав громадянина РФ Микиту Журавльова в грозненському СІЗО й побив його на камеру. У публікації лідер Чечені зазначав, що дуже пишається діями свого сина, позаяк ніхто не має права зазіхати на Святе Письмо - Коран. "Побив і правильно зробив", - написав Кадиров.

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