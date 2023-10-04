Перевірку правомірності дій Адама Кадирова проведуть правоохоронці Грозного.

Сина Рамзана Кадирова 15-річного Адама перевірять в Грозному на факт побиття Микити Журавльова після скандального відео, яке опублікував лідер Чечні.

Як відомо, Кадиров похвалився роликом, в якому його "наступник" б'є Журавльова 25 вересня. Тоді лідер Чечені зазначав, що Адам "правильно зробив". Це викликало скандал, який відмовився коментувати прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков. Сьогодні Baza з'ясувала, що дії сина Кадирова таки візьмуться розслідувати в Грозному.

"Поліція почала перевірку після побиття Микити Журавеля сином Рамзана Кадирова, Адамом Кадировим в грозненському СІЗО-1", - йдеться в повідомленні росЗМІ.

Про це свідчать документи від прокуратури та Слідчого комітету Чечні, які потрапили в розпорядження росЗМІ. В них наголошується, що справу щодо сина Кадирова доручили відділу поліції номер 1 Ахматовського району міста Грозного.

Чеченські правоохоронці повинні встановити "чи були в діях Адама Кадирова якісь порушення законодавства". Ця справа також знаходиться на контролі у прокуратури Чечні, вказала Baza.

Адам Кадиров проживе 5 хвилин, якщо лідер Чечні помре

Раніше глава Фонду "Русь сидящая" Ольга Романова спрогнозувала, що можливий наступник влади Кадирова його син Адам, ймовірно, проживе не більше 5 хвилин, якщо лідер Чечні помре.

Вона натякнула, що РФ не дозволить передати владу в руки 15-річному хлопчикові. Одного разу мережа вже "налякалася" через повідомлення чеченського опозиціонера Абубакара Янгулбаєва, який 17 вересня оголосив: "Кадиров помер".

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