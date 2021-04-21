На записі видно, що тріщина в обшивці з'явилася на рівні сьомого поверху і дійшла до четвертого.

У місті Усть-Каменогорську (Росія) лопнув фасад одного з житлових будинків, в результаті чого новобудова буквально почала «тріщати по швах».

Відео опублікували в Telegram-каналі Hue.

Інцидент стався в житловому комплексі Кахарман на вулиці Бауиржана Момишули. На записі видно, що тріщина в обшивці з'явилася на рівні сьомого поверху і дійшла до четвертого. Незабаром з діри посипалася кам'яна вата і випали деякі облицювальні панелі.

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Будівлю здали в експлуатацію у 2019 році. Через деякий час місцеві жителі почали скаржитися на стан квартир - між поверхами був відсутній утеплювач, а в приміщеннях ставало холодно.

За даними видання Tengrinews.kz, власники зверталися за допомогою до місцевої влади, але проблема не вирішилася.

Усувати наслідки аварії буде компанія, що зводила будинок.

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Автор: Денис Прядко