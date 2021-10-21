В аварії постраждали три людини.

Дивна ситуація сталася біля російського села Частоострівське. Чоловік за кермом легковика протаранив дерево й біля розбитої машини пив горілку з горла.

Відповідне відео з'явилося в соціальних мережах.

За даними Державтоінспекції Красноярського краю РФ інцидент стався 19 жовтня на другому кілометрі траси "Частоострівське – Барабаново".

34-річний водій легкового автомобіля "Жигулі" не мав водійських прав та сів за кермо п'яним. В авто також знаходилися три жінки - 37, 47 та 68 років.

Читайте такожДва чоловіки пообіцяли росіянці показати кролика, завели додому і зґвалтувалиМашина на величезній швидкості вилетіла з дороги й врізалася в дерево. В результаті ДТП постраждали всі пасажири, їх доставили в лікарню. При цьому сам водій залишився цілий.

Правоохоронці проводять перевірку.

На оприлюднених кадрах видно, що удар був дуже сильний, адже передню частину авто практично зігнуло навпіл.

Як раніше повідомляв УНІАН, у російському Челябінську 27-річний водій розібрав та закопав свій автомобіль після того, як на смерть збив людину. Аварія сталася 19 вересня на трасі Челябінськ - Троїцьк. Внаслідок ДТП загинув 51-річний чоловік.

Автор: Анастасія Горбачова