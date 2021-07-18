У Стрию Львівської області у рейсовому автобусі виявили 23-річного парубка з обрізом мисливської рушниці: перед цим хлопець застрелив людину і спокійно рушив додому. З'ясувалося, що це не перша його жертва.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Напередодні перехожі вночі знайшли на вулиці тіло 43-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями. За гарячими слідами правоохоронці вийшли на підозрюваного: той сів в автобус Луцьк-Ужгород, щоб покинути Стрий.
Тоді автобус зупинили під приводом перевірки документів. У ньому було сім пасажирів і два водії. Людей попередньо не виводили, щоб озброєний підозрюваний не почав стріляти. Поки одні поліцейські перевіряли водійські документи, інші увірвалися в автобус і скрутили чоловіка. Серед його особистих речей знайшли патрони та зброю.
Читайте такожУ Києві перекинувся катер з парашутистом у повітрі: чоловіка понесло вітром (відео)Чоловік стріляв своїй жертві двічі впритул у груди. Після першого пострілу постраждалий ще жив, а отже міг його упізнати.
Згодом поліцейські з'ясували, що цей же стрілець раніше, 5 липня, убив іще одного чоловіка - 41-річного працівника автомийки просто біля відділку поліції. Тоді підозрюваний теж стріляв двічі: спершу у спину, потім у груди. На похороні рідні вбитого розповідали, що ані боргів, ані ворогів той не мав і причина вбивства незрозуміла.
23-річний молодик виявився безробітним жителем сусіднього району. Він приголомшив поліцейських зізнаннями: стріляв у людей заради цікавості та нових відчуттів.
"Приїхав до Стрия, ходив гуляти, далі побачив чоловіка і вбив, мотива не було, вибирав чоловіків старших", - розповів підозрюваний.
Затриманому призначать психіатричну експертизу, хоча правоохоронці кажуть, ознак того, що чоловік неосудний, не побачили, як і розкаяння.
Чоловікові загрожує від 10 до 15 років в'язниці або довічне ув’язнення.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Моторошна розправа у Харкові: чоловік розтрощив голову своїй дівчині - соцмережі (відео 18+)
- Тягнули 10 людей: у Києві врятували парашутиста, віднесеного вітром через аварію катера (відео)
- Отруєння в дитячому таборі на Прикарпатті: кількість постраждалих зросла
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram