Він приголомшив поліцейських зізнаннями: стріляв у людей заради цікавості та нових відчуттів.

У Стрию Львівської області у рейсовому автобусі виявили 23-річного парубка з обрізом мисливської рушниці: перед цим хлопець застрелив людину і спокійно рушив додому. З'ясувалося, що це не перша його жертва.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Напередодні перехожі вночі знайшли на вулиці тіло 43-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями. За гарячими слідами правоохоронці вийшли на підозрюваного: той сів в автобус Луцьк-Ужгород, щоб покинути Стрий.

Тоді автобус зупинили під приводом перевірки документів. У ньому було сім пасажирів і два водії. Людей попередньо не виводили, щоб озброєний підозрюваний не почав стріляти. Поки одні поліцейські перевіряли водійські документи, інші увірвалися в автобус і скрутили чоловіка. Серед його особистих речей знайшли патрони та зброю.

Читайте такожУ Києві перекинувся катер з парашутистом у повітрі: чоловіка понесло вітром (відео)Чоловік стріляв своїй жертві двічі впритул у груди. Після першого пострілу постраждалий ще жив, а отже міг його упізнати.

Згодом поліцейські з'ясували, що цей же стрілець раніше, 5 липня, убив іще одного чоловіка - 41-річного працівника автомийки просто біля відділку поліції. Тоді підозрюваний теж стріляв двічі: спершу у спину, потім у груди. На похороні рідні вбитого розповідали, що ані боргів, ані ворогів той не мав і причина вбивства незрозуміла.

23-річний молодик виявився безробітним жителем сусіднього району. Він приголомшив поліцейських зізнаннями: стріляв у людей заради цікавості та нових відчуттів.

"Приїхав до Стрия, ходив гуляти, далі побачив чоловіка і вбив, мотива не було, вибирав чоловіків старших", - розповів підозрюваний.

Затриманому призначать психіатричну експертизу, хоча правоохоронці кажуть, ознак того, що чоловік неосудний, не побачили, як і розкаяння.

Чоловікові загрожує від 10 до 15 років в'язниці або довічне ув’язнення.

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Автор: Катерина Комолова