У Росії в Набережних Челнах до приїзду делегації чиновників на чолі з прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним пофарбували асфальт.
Курйозний процес зняли на відео очевидці. Запис опублікували місцеві Telegram-канали.
"Так, не катають новий, не латають дірки, а саме фарбують. Таким чином вирішили освіжити дорогу на в'їзді у КАМАЗ. Що тільки не зробиш, коли до тебе їде Мішустін!" – пишуть користувачі у соцмережах.
За словами керівництва заводу, асфальт просто забруднили, а зараз виправляються. І приїзд прем'єра з делегацією нібито зовсім ні при чому.
На відео чутно як за кадром автор ролика вимовляє: "Мішустін їде".
Повідомляється, що чиновник проведе нараду, а також відвідає виробничі підприємства КАМАЗу та науково-технічний центр компанії.
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