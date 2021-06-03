Процес зафільмували очевидці.

У Росії в Набережних Челнах до приїзду делегації чиновників на чолі з прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним пофарбували асфальт.

Курйозний процес зняли на відео очевидці. Запис опублікували місцеві Telegram-канали.

"Так, не катають новий, не латають дірки, а саме фарбують. Таким чином вирішили освіжити дорогу на в'їзді у КАМАЗ. Що тільки не зробиш, коли до тебе їде Мішустін!" – пишуть користувачі у соцмережах.

За словами керівництва заводу, асфальт просто забруднили, а зараз виправляються. І приїзд прем'єра з делегацією нібито зовсім ні при чому.

На відео чутно як за кадром автор ролика вимовляє: "Мішустін їде".

Повідомляється, що чиновник проведе нараду, а також відвідає виробничі підприємства КАМАЗу та науково-технічний центр компанії.

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Автор: Катерина Шварц