Тепер у ситуації розбираються слідчі.

У Росії 16 річна школярка приревнувала подругу до хлопця та розіслала її еротичне відео в Instagram.

Читайте такожУ Росії студентка підпалила коледж через складні стосунки з викладачемПро це пише Telegram- канал LifeShot.

«Дівчина зустрічалася з молодою людиною та в якийсь момент вирішила, що його намагаються відбити. Тоді вона придумала страшну помсту: запропонувала суперниці станцювати стриптиз для деяких глядачів по відеозв'язку і пообіцяла за це 10 тисяч рублів. Та погодилася», - йдеться в повідомленні.

У підсумку школярка записала відео з екрану та розіслала його спільним друзям

«Тепер у ситуації розбираються слідчі. Порушено кримінальну справу за фактом поширення порнографії з неповнолітніми», - йдеться в повідомленні.

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Автор: Катерина Шварц