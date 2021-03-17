За фактом інциденту порушено кримінальну справу.

У Татарстані в місті Заїнськ спалили пам'ятник воїну-визволителю.

Читайте такожУ Росії мати підпалила 8-річного сина через псування меблівПро це повідомляє прес-служба СУ СКР Республіки Татарстан.

За фактом інциденту порушено кримінальну справу.

«У рамках розслідування кримінальної справи буде дана правова оцінка діям посадових осіб, які допустили установку на бульварі Перемоги пам'ятника, виконаного з горючих матеріалів», – йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що монумент підпалили четверо неповнолітніх.

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У регіональному МНС повідомили, що пам'ятник був виготовлений з «вогнетривкого матеріалу».

Як повідомили РІА-Новини в Telegram-каналі згорілий пам'ятник обійшовся у 1,65 мільйона рублів та повинен був бути вогнетривким

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Автор: Катерина Шварц