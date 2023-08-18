Документ йому подарувала екс-дружина на день народження.

Очільник центру інформаційних зв'язків та захисту інформації МВС Росії з Якутії 16 років працював за підробленим дипломом. Документ йому подарувала колишня дружина на день народження.

Як повідомляє "База", слідчі відкрили провадження щодо 45-річного підполковника Руслана Тюменцева.

"Чоловік був на гарному рахунку в МВС і ріс кар'єрними сходами доти, поки в травні 2023 року не з'ясувалося, що його диплом Новгородського державного університету імені Ярослава Мудрого підроблений. У МВС розпочали перевірку і під час опитування Тюменцев зізнався, що "корочку" багато років тому йому подарувала його колишня дружина", - пише канал.

Після такого зізнання Тюменцева звільнили зі служби, а невдовзі порушили на нього кримінальну справу щодо підробки документів. Чоловіка взяли під підписку про невиїзд, а слідчі тепер шукають колишню дружину підполковника, щоб дізнатися, де вона взяла диплом.

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