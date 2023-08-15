Чоловік не очікував, що суд проти його матері обернеться подвійним засіданням.

У Казані росіянин прийшов на суд до матері і сам потрапив за ґрати на сім діб арешту. Пристави помітили у нього на шиї татуювання з гербом Третього Рейху.

Як пише Телеграм-канал "База", Олексій лише хотів підтримати маму, звинувачену в шахрайстві, і 11 серпня прийшов на засідання у справі до Верховного суду Татарстану.

"Щоправда, головним героєм процесу несподівано став сам хлопець — серед його татуювань присутні особливо оцінили герб Третього Рейху, що красується на шиї. Так розгляди з жінкою відійшли на другий план, і правоохоронці взялися до її сина. Олексій спробував відбитися від звинувачень: мовляв, він взагалі не фанат правої теми, а татуювання набив просто так, коли сам сидів за розбій. Проте ця лінія захисту нікого не переконала", - пише канал.

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Засідання провели у тому самому суді і хлопцеві дали сім діб адміністративного арешту за публічну демонстрацію нацистської символіки.

Новини "русского мира"

У росії зараз поширена практика доносів настільки поширена. Нещодавно російський айтішник, який виїхав до Європи, створив пародійний додаток "Мій донос" для охочих "настучати" один на одного. Росіяни ж стали користуватися ним цілком серйозно, "відправляючи на ешафот" своїх сусідів і знайомих.

Водночас російські пенсіонери не втомлюються дивувати цивілізований світ кринж-новинами. Цього разу у Владивостоку 74-річна Ніна Магда заявила на кафе за те, що там продають брелоки з ворожим прапором. Ні-ні, не України, а Великої Британії.

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