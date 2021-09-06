Конфлікт між ними стався через те, що студент хотів припинити відносини з вчителькою.

У Татарстані (Російська Федерація) 20-річна викладачка через ревнощі напала з ножем на 17-річного учня.

Про це "Татар-Інформ" повідомили в прес-службі МВС Республіки.

Інцидент стався в селищі радгоспу "Татарстан" в Тукаєвському районі. Між молодими людьми сталася сварка - студент хотів припинити стосунки з вчителькою, тому вона його приревнувала. Дівчина взяла ніж і завдала коханому кілька ударів в груди. В результаті їх обох госпіталізували з ножовими пораненнями.

Порушено кримінальну справу про замах на вбивство. А прокуратура Татарстану почала перевірку, за підсумками якої буде дана правова оцінка роботі органів системи профілактики бездоглядності неповнолітніх.

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Нагадаємо, в червні в селищі Мокшан Пензенської області студент жорстоко вбив 14-річну дівчину, яка відмовила йому в поцілунку. Тіло підлітка знайшла мати.

З'ясувалося, що компанія з 12 молодих людей і дівчат від 14 до 22 років відпочивала в парку. Коли вони почали розходитися по домівках, 14-річну школярку пішов проводжати 17-річний Кирило. По дорозі він зізнався їй в почуттях і спробував поцілувати, але дівчина відмовила.

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Автор: Денис Прядко