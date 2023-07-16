Чебурашково-козачий взвод прибуде до вбивць українських дітей наприкінці липня, разом з окопними свічками, сухим душем та трусами.

Для підтримки бойового духу російських окупантів, які вбивають мирне населення України, школярі з села Кривошеїне Томської області пошили іграшки, які будуть відправлені на фронт.

Як повідомляють РосЗМІ, школярі пошили чебурашок, яких назвали Zебурашками, вишивши у них на животах літеру Z, яка після вторгнення Росії в Україну стала символом рашизму.

"Ми ж добрі люди російські, ми ж навіть і воюємо по-доброму – солдати у нас добрі, завжди допоможуть мирному населенню, тому і Чебурашка добрий обраний. Він добрі справи робив, ну і ось козацтво у вигляді Чебурашки і вирішили зробити", - заявив глава Кривошеїнського району Андрій Коломін.

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Кринж-іграшки назвали"взводом Чебурашок-козачат". Повідомляється, що чебурашково-козачий взвод прибуде до вбивць українських дітей наприкінці липня, разом з окопними свічками, сухим душем та трусами. Загалом, за словами Коломіна, діти зробили близько 50 Zебурашок.

"Виховання" дітей в Росії

Російський 49-річний полковник, глава відділу поліції в Тульській області Роман Третьяков вимагав видати йому автомат та патрони під виглядом необхідності проведення навчальних стрільб. Поліцейський взяв на полігон свого 13-річного сина, який якраз святкував день народження, і дозволив дитині взяти зброю до рук. Щоб злочин не викрили, Третьяков підписав фіктивні накази про нібито проведення стрільб.

Російських дітей та підлітків виховують у переконанні, що смерть на війні - це почесно. Кремль активно розвиває дитячо-підліткову Юнармію. Але це не просто ще один інструмент вербування "гарматного м'яса" на війну, а елемент підготовки Росії до багаторічної війни.

Для російських школярів влаштовують зустрічі з російськими найманцями, які беруть участь у кривавій війні проти України, на уроках розповідають про "боротьбу з повзучою фашистською гадиною".

У РФ в шкільну програму повернули курс з військової підготовки школярів, що існував за радянських часів і був скасований ще в 1993 році.

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