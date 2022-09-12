У Таганрозі нібито спрацювала ППО, а поруч з селом Чалтир спостерігався чорний дим. Терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив про ракетний удар по околицях Таганрога.

У кількох містах Ростовської області Росії місцеві жителі чули гучний вибух.

Як повідомляє місцеве видання 161.ru, потужний вибух прогримів зокрема в Таганрозі, де піднявся стовп диму біля траси, на виїзді в Ростов.

На опублікованих знімках видно, що у вікнах першого поверху одного з будинків вибито скло.

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Видання зазначає, що звуки вибуху були чутні в Ростові-на-Дону, Азові, Таганрозі, Новошахтинську, Шахтах, Новочеркаську, Аксаї і Єйську. Відстань між крайніми точками, де чули вибух, становить близько 200 кілометрів.

Передбачається, що джерело вибуху знаходилося десь в трикутнику між населеними пунктами Чалтир, Крим і Веселий

Телеграм-канал Baza повідомляє, що в Таганрозі нібито спрацювала ППО, а поруч із селом Чалтир спостерігався чорний дим.

У прес-службі управління МНС по Ростовській області заявили, що в них немає інформації про вибухи або інші надзвичайні ситуації.

Видання TheInsider пише, щовибухи були чутні відразу в трьох різних частинах Ростова-на-Дону, але диму видно не було. У вікнах будинків, за словами очевидців, затремтіли шибки, а також спрацювали сигналізації автомобілів.

Своєю чергою, російський терорист Ігор Стрєлков (Гіркін) заявляти, що ЗСУ нібито "завдали ракетного удару по околицях Таганрога". "В районі Таганрога комплексом" з-300 "збита"Точка-У". Жертв і пошкоджень немає. Пожежа викликана уламками збитої ракети", - повідомив він.

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