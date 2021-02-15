"Привітання" закликає відмовитися від святкування Дня закоханих і шанувати "радянські і православні свята".

В окупованому російськими бойовиками Луганську місцеві "комуністи" на 14 лютого роздавали перехожим "сталінтинки" - листівки у формі серця із зображенням Сталіна.

Про це з посиланням на соцмережі повідомляють «Новости Донбасса».

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У "сталінтинках" написано, що 14 лютого – це річниця визволення Луганська від фашистів у 1943 році. "Привітання" закликає відмовитися від святкування Дня закоханих і шанувати "радянські і православні свята".

За словами організаторів, "сталінтинки" служать нагадуванням про перемоги Південно-Західного фронту на Донбасі.

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Автор: УНІАН